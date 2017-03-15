Група Allseeds: СБУ має перевірити усіх операторів олійного ринку, насамперед наш завод

Проти Групи Allseeds, яка, незважаючи на буремні події 2013-15 років, побудувала у порту "Южний" олійно-видобувний комплекс вартістю біля 200 млн доларів США, останнім часом розгорнуто брудну кампанію дискредитації.

Вона має на меті дезорганізувати її діяльність та завдати матеріальних збитків, про це повідомляє прес-служба компанії.

Це відбувається у той час, коли завод компанії з початком сезону 2016/17 почав ритмічно працювати, упевнено займаючи високе 5 місце у рейтингу виробників олії в Україні. За такою виробничою діяльністю – і відповідні фінансові показники, що дають компанії змогу своєчасно розраховуватися за зобов’язаннями перед кредиторами, планувати та здійснювати ефективні логістичні рішення.

Успіх Групи Allseeds в Україні не подобається заздрісникам, тому вони вдаються до брудних інсинуацій, витрачають шалені кошти на нескінченні брехливі публікації.

Ми до певного часу, коли брехня стосувалася лише нас, мовчали, не втягувалися у дріб’язкові розбірки. Проте, нещодавно знахабнілі інсинуатори перейшли "червону лінію" дозволеного: вони, з посиланням на думку одного із "експертів", які завжди "під руками" у пошуках дешевих заробітків, поширили у ряді ЗМІ брехливий матеріал щодо фальсифікації соняшникової олії на українському ринку із використанням т.з. "курячого жиру".

Віддаючи звіт тому, до чого можуть призвести подібні інформаційні "ігри" (при обсягах експортної виручки від олії біля $4 млрд.) для економіки України, національної грошової одиниці, олійно-видобувної галузі, компаній, заявляємо наступне:

"Керівництво, акціонери Групи Allseeds, які біля 20 років віддали розвитку української олійно-видобувної індустрії, інші учасники ринку, добре пам’ятають як важко у 2008 році Україна виходила із скандалу через поширення на світовому олійному ринку інформації щодо домішування українськими експортерами до соняшникової олії технічних олив.

Тому, вкладаючи десятки мільйони доларів у свій новий проект, інвестори компанії подбали, насамперед, про запровадження на заводі найжорсткішої з можливих, незалежної від будь-кого з його працівників, авторитетної системи контролю дотримання сучасних стандартів виробництва та якості продукції.

На виробничих об’єктах Групи в "Южному" у рамках Системи управління безпекою харчових продуктів (ХАССП) у 2013-2015 роках були запроваджені та сертифіковані системи менеджменту безпечності харчових продуктів ISO 22000 та кормових матеріалів GMP+B2. Ризики постачання на Термінал компанії олії із домішками мінеральних олив, тваринних ("курячих") жирів ефективно контролюються лаборантами – хіміками лабораторії "НофаЛаб" за допомогою двох сучасних хроматографів компанії Agilent. Лаборанти – хіміки NofaLab Ukraine, навчені голландськими спеціалістами центральної лабораторії NofaLab B.V., Східам, Роттердам, Нідерланди. На одному з них Agilent 7890А, модернізованого для проведення випробувань стерольного складу за Методикою ISO 12228, яка на сьогодні є найточнішою для виявлення тваринних жирів в рослинних оліях, проводяться випробування на визначення наявності холестерола в олії.

І найголовніше, що є безпрецедентним не тільки в Україні, а і у світовій практиці – із самого початку роботи заводу усі питання адміністрування, контролю за дотриманням технології виробництва та якості продукції були віднесені до компетенції зовнішніх незалежних сертифікованих голландських сюрвейєрів, що здійснюють на заводі та терміналі олій Групи цілодобовий суцільний наскрізний контроль і несуть відповідальність у цих сферах – Dr. Buschmeyer та Nofalab.

Довідка: Компанія Dr. Buschmeyer – незалежний сюрвейєр, який вже більше 30 років успішно працює у сфері кількісного контролю харчових олій, зернових, жирів та ін. продуктів. Завдяки розгалуженій мережі представництв в основних портах по всьому світу, Dr. Buschmeyer’s надає послуги у режимі 24/7 та 365 днів на рік. Компанія акредитована на ISO 9001, а також FOSFA, NOFOTA, GAFTA (Міжнародна асоціація торгівлі зерном та кормами); NOFOTA (Асоціація торгівлі оліями, жирами та насінням олійних культур Нідерландів).

Компанія NofaLab – незалежна лабораторія, що має багатолітній досвід роботи в Європі, з центральною лабораторією в Східамі, Роттердам, Нідерланди, яка вже 8 років працює в Україні по інспекції рослинних олій, олійних та зернових культур та проводить випробування на різні показники, включаючи показники безпеки харчових продуктів та сировини на мінеральні масла, стероли, бензопірен, жирно-кислотний склад, ГМО, мікотоксини та ін.

Лабораторія акредитована на ISO-17025,FOSFA, GAFTA, QS (Німеччина), ILAC, NOFOTA, FAVV (Бельгія), FOSFA (Федерація асоціацій торгівлі олійними культурами, насінням і жирами)

Технологічна схема заводу та правила виконання вантажно-розвантажувальних робіт на терміналі запобігають контамінації харчової олії будь-якими забруднювачами із зовнішнього середовища і виключають перехресне забруднення олії.

Ми стверджуємо, що усе вищезазначене виключає навіть теоретичну можливість того, що поширюється у ЗМІ стосовно фальсифікації соняшникової олії на нашому підприємстві. А випадок із затриманням автомобіля з дійсно розбавленою тваринним жиром олією, що згадується, був виявлений при вхідному контролі саме на нашому Терміналі, що також свідчить про нашу абсолютну нетолерантність до такої ринкової поведінки.

Що ж до наслідків інформаційної війни, то хай її натхненники знають, що вона розв’язана не тільки і не стільки проти Групи Allseeds, а проти Держави Україна, найуспішнішої галузі її економіки, яка є вагомим фактором налагоджування економічного життя в країні та добробуту народу України.

Враховуючи загрози, що мають місце, та пов’язану з ними небезпеку для інтересів Держави та громадян України, звертаємося до Служби Безпеки України, Держпродспоживслужби України з вимогою здійснити разом із галузевою асоціацією "Укроліяпром" превентивні перевірки операторів олійного ринку, насамперед експортерів у портах, на предмет забруднення соняшникової олії, що ними приймається, транспортується, поставляється, домішками тваринних ("курячих") жирів, а також мінеральних олив.

Група Allseeds готова пройти таку перевірку нашого підприємства першою.

Також звертаємося до СБУ з проханням встановити безпосередніх замовників цієї, без сумніву, антиукраїнської кампанії".