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Група британських депутатів планує самостійно блокувати Brexit через економічну катастрофу

22:15, 15 жовтня 869 Читать новость на русском
Brexit
Brexit / Фото з вільних джерел

Потужна міжпартійна група депутатів У Британії складає план, який би заблокував вихід Британії з ЄС у 2019 році взагалі без будь-якої угоди.

Про це повідомляє The Guardian. На такий рішучий крок депутати зважились після нових застережень щодо катастрофічних наслідків для економіки через "різкий перехід", який передбачає теперішній план Brexit`у.

Група складається з колишнього міністра фінансів Кеннета Кларка та кількох екс-міністрів Консервативної партії, а також з видатних лейбористів, ліберальних демократів та зелених.

Вони хочуть надати парламенту право вето або інші правові можливості, які б запобігли Brexit.

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Нові занепокоєння через Brexit з'явились цими вихідними після того, як прем'єр-міністр повідомила Палаті громад, що її уряд витрачає 250 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку до ймовірного варіанту, що угоди з ЄС взагалі не буде, оскільки у переговорах з Брюсселем немає жодного прогресу.

Теги: Новини політики Brexit
Джерело: 24 Канал
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