Група депутатів просить перевірити поїздку Ляшка в Таїланд

НАЗК заявило, що група народних депутатів звернулася до агенції з проханням перевірити подорож й відпочинок на початку цього року в Таїланді лідера фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка.
Як повідомляє прес-служба НАЗК, депутати вважають, що Ляшко не вніс до Єдиного державного реєстру декларацій у передбачений законодавством термін інформацію про суттєві зміни в майновому стані, які відбулися, зважаючи на витрати, пов’язані з цим відпочинком.
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За даними НАЗК, у депутатському зверненні йдеться про опубліковані на одному з інтернет-ресурсів авіаквитки, придбані Ляшком та його супутником, загальна вартість яких в обидва напрямки на одну особу перевищує граничний розмір придбання майна, інформація про яке має бути внесена до реєстру декларацій.
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