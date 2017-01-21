Група депутатів просить перевірити поїздку Ляшка в Таїланд

НАЗК заявило, що група народних депутатів звернулася до агенції з проханням перевірити подорож й відпочинок на початку цього року в Таїланді лідера фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Як повідомляє прес-служба НАЗК, депутати вважають, що Ляшко не вніс до Єдиного державного реєстру декларацій у передбачений законодавством термін інформацію про суттєві зміни в майновому стані, які відбулися, зважаючи на витрати, пов’язані з цим відпочинком. Читайте також: Чалий заявив, що Україна у відносинах зі США розглядає завжди 3 головних питання За даними НАЗК, у депутатському зверненні йдеться про опубліковані на одному з інтернет-ресурсів авіаквитки, придбані Ляшком та його супутником, загальна вартість яких в обидва напрямки на одну особу перевищує граничний розмір придбання майна, інформація про яке має бути внесена до реєстру декларацій.

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