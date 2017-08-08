Українська група MARU презентувала сингл She’d Ever з довгоочікуваного дебютного альбому.

За словам композитора та звукорежисера групи Дениса Дудка, пісня отримала таку інтригуючу назву випадково.

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"Коли я працював над піснею, жартома дав їй робоче ім'я "Шедевр", тому що в ній є натяк на хітовість. Згодом з'явився текст англійською — так і народилася "вона колись". До слова, пісня пришла до мене повністю за 5 хвилин в морозний вечір під час зйомки кліпу Sparks на Трухановому острові. Коли я показав її команді у чорновому варіанті — було відразу ж вирішено, що саме вона стане першим синглом альбому MARU в розширеному складі, – розповів Денис.

Група MARU презентувала сингл She’d Ever

Сам альбом вийде вже восени цього року. До нього увійдуть 12 пісень англійською та українською мовами, включаючи сингли With you і Sparks, реліз яких відбувся раніше.

Live-версія альбому була представлена в рамках фестивалю Atlas Weekend, де отримала великий відгук у публіки, а за студійну роботу музиканти взялися вже буквально наступного дня після виступу.

Сингл доступний для прослуховування на Soundcloud, а також для замовлення на всіх цифрових майданчиках.