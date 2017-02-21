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Група The Hardkiss презентувала нову пісню українською мовою

14:14, сьогодні 333 Читать новость на русском
Солістка групи The Hardkiss
Солістка групи The Hardkiss

Українська група The Hardkiss представила новий трек "Антарктида".

За словами солістки групи Юлії Саніної, в треку розказана історія про незворотність людської долі. Авторка пісні зізналася, що спеціально "гралася" зі словами і створювала незвичайні фрази, наприклад, такі як "стріліся", "замість", " зострілися ". Співачка заспокоює слухачів, які вперше почують композицію та не зрозуміють її. Згодом група обов'язково опублікує текст в інтернеті.

Антарктида відразу народилася на українській мові. Цьому я дуже рада, тому що ненавиджу спеціально переводити текст, адже втрачається вся невимушеність. Спочатку приспів був зовсім іншим, але ми вирішили зробити пісню не сумною, а потужною, тому приспів вийшов інструментальний з декількома вокальними фразами,
– розповіла Юлія Саніна.

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Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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