Групу "Иванушки International" не пустили з концертом в Україну

Російську групу "Иванушки International" прикордонники затримали в аеропорті "Бориспіль" та відправили у Москву, не давши виступити в Києві.

Про це самі музиканти розповіли в інтерв’ю "КП".

Можливою причиною відмови в’їзду на територію України співаків стала участь одного з виконавців – Кирила Андреєва – у змаганнях в Ялті після окупації та анексії Росією українського Криму.

Музиканти ж переконують, що концертів на півострові з 2014 року не давали.

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В Києві "Иванушки International" мали дати приватний концерт.

Після того, як їх не пустили в Україну, музикантів посадили на літак до Мінська, звідки вже вони і відправилися до Москви.