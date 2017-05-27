Групу "Иванушки International" не пустили з концертом в Україну

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Російську групу "Иванушки International" прикордонники затримали в аеропорті "Бориспіль" та відправили у Москву, не давши виступити в Києві.
Про це самі музиканти розповіли в інтерв’ю "КП".
Можливою причиною відмови в’їзду на територію України співаків стала участь одного з виконавців – Кирила Андреєва – у змаганнях в Ялті після окупації та анексії Росією українського Криму.
Музиканти ж переконують, що концертів на півострові з 2014 року не давали.
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В Києві "Иванушки International" мали дати приватний концерт.
Після того, як їх не пустили в Україну, музикантів посадили на літак до Мінська, звідки вже вони і відправилися до Москви.