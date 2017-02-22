Груз 200: волонтери оприлюднили тисячі імен загиблих бойовиків на Донбасі

Група російських волонтерів "Вантаж-200 з України в Росію" опублікувала на своєму сайті новий список загиблих бойовиків і російськи військових на Донбасі.

У списку вказані імені 3 041 загиблого бойовика, 28 медиків і 12 журналістів російських і сепаратистських ЗМІ.

Про оновлення списку повідомила голова правління Міжрегіонального координаційного Центру Забутий полк Олена Васильєва на своїй сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, що станом на 6 березня 2016 року список загиблих на Донбасі бойовиків за даними цієї ж волонтерської групи містив 2 081 прізвище.