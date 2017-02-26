Грузія ніколи не змириться із "незалежністю" Абхазії та Південної Осетії

Про це заявив спецпредставник прем'єр-міністра країни з питань відносин з Росією Зураб Абашидзе.

Він сподівається, що Москва відкличе визнання самопроголошених республік і поверне території, які належать Грузії. Коли це трапиться, Абашидзе не спрогнозував. Однак чиновник переконаний: у Росії усвідомлюють помилковість визнання фейкових держав.

Обидві самопроголошені республіки існують фактично лише за рахунок фінансування Кремля. Росія регулярно проводить військові навчання на території Абхазії та Південної Осетії.

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