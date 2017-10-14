Грузія відзначилась антиросійським креативом на Франкфуртському книжковому ярмарку

Під час головної книжкової події року у світі – Франкфуртського книжкового ярмарку – представники Грузії провели акцію Stop Russia, яка була креативною відповіддю на російський стенд і на взаємини між країнами.

Про це написала засновниця проекту "Читомо" Ірина Батуревич на своїй сторінці у Facebook.

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"Грузинські видавці спланували цю акцію без погодження з чиновниками. Російський стенд Read Russia по периметру охороняє поліція, але видавці просто відмежувалися мотузками та тримають плакати Stop Russia. Дуже пощастило: Грузія та Росія мають сусідні стенди", – підкреслила вона.

Крім того Батуревич зауважила, що цього року на Франкфуртському книжковому ярмарку Грузії приділяють дуже багато уваги, оскільки ця країна стане почесним гостем заходу в 2018 році (в 2017 році такої честі удостоїлась Франція – "24").

Нагадаємо, наприкінці липня в Грузії пройшов марш "Ні російському фашизму", в якому взяли участь сотні людей.