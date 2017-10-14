10:25
14 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. CNN захворів
Вєсті Кремля
22:03, 13 жовтня
Вєсті.UA. Борщ Порошенка. Гройсман зварювальник
Вєсті.UA
19:41, 13 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 22:00: Акція в Угорщині. Підняття пенсій
Випуск новин
23:16, 13 жовтня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Грузія відзначилась антиросійським креативом на Франкфуртському книжковому ярмарку

04:43, сьогодні 781 Читать новость на русском
Росія та Грузія уже давно рухають різними шляхами
Росія та Грузія уже давно рухають різними шляхами / Соцмережі

Під час головної книжкової події року у світі – Франкфуртського книжкового ярмарку – представники Грузії провели акцію Stop Russia, яка була креативною відповіддю на російський стенд і на взаємини між країнами.

Про це написала засновниця проекту "Читомо" Ірина Батуревич на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Клімкін попередив про виклик з боку Росії для країн ГУАМ

"Грузинські видавці спланували цю акцію без погодження з чиновниками. Російський стенд Read Russia по периметру охороняє поліція, але видавці просто відмежувалися мотузками та тримають плакати Stop Russia. Дуже пощастило: Грузія та Росія мають сусідні стенди", – підкреслила вона.

Крім того Батуревич зауважила, що цього року на Франкфуртському книжковому ярмарку Грузії приділяють дуже багато уваги, оскільки ця країна стане почесним гостем заходу в 2018 році (в 2017 році такої честі удостоїлась Франція – "24").

Нагадаємо, наприкінці липня в Грузії пройшов марш "Ні російському фашизму", в якому взяли участь сотні людей.

Теги: Новини політики протести Література Новини Росії Новини культури Грузія
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
День захисника України: як змінювалося ставлення українців до воїнів УПА і СРСР
сьогодні, 09:01 День захисника України: як змінювалося ставлення українців до воїнів УПА і СРСР
445
Будни
сьогодні, 08:15 Будни "ЛНР": уходят те, кто не выдержал системы
Ольга Черненко 1304
Независимость Каталонии: что происходит в Испании
13 жовтня, 23:00 Независимость Каталонии: что происходит в Испании
Іван Яковина 880
Закон о реинтеграции Донбасса – и форма, и содержание не соответствуют правде
13 жовтня, 22:01 Закон о реинтеграции Донбасса – и форма, и содержание не соответствуют правде
Наталя Ромашова 1767
Кому заважає Уляна Супрун
13 жовтня, 21:00 Кому заважає Уляна Супрун
Тетяна Мартинюк 758
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Банкноту номіналом 1000 гривень вже надрукували: є інформація, хто на ній зображений
 29 травня , 12:36
На Херсонщині нова дамба постачатиме воду в Крим тільки після деанексії
 30 квітня , 09:53
Оголена активістка FEMEN влаштувала "виставу" на постаменті Леніна
23 серпня , 10:12
Незвичайна канатна дорога працює на Прикарпатті
 15 серпня , 09:55
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук