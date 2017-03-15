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Гуманітарна допомога для Авдіївки осіла в гаражах Чернівецької ОДА

17:05, сьогодні 597 Читать новость на русском
Гуманітарна допомога у зону АТО
Гуманітарна допомога у зону АТО / dniprograd.org

У гаражах Чернівецької облдержадміністрації знайшли гуманітарну допомогу, яку не відправили в Авдіївку.

Про це повідомила у Facebook активістка Ольга Мотуляк.

Допомогу чернівецькі волонтери зібрали після потужних обстрілів Авдіївки ще взимку. Багато продуктів за цей час зіпсувалися.

Склади, в яких знайшли невідправлену допомогу, перебувають на балансі обласної ради Чернівців. Проте голова облради Іван Мунтян заявив, що не має до затримки допомоги жодного стосунку. Більше того, чиновник наголосив, що сам відправляв допомогу на Схід.

Мої рідні привезли сюди із Сполучених Штатів Америки контейнери гуманітарної допомоги вартістю в мільйони доларів,
– повідомив Іван Мунтян.

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Теги: Україна Скандал Чернівці Волонтери
Джерело: 24 Канал
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