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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

"Гумконвої Путіна" приготували неприємний сюрприз для жителів Донбасу

13:13, сьогодні 281 Читать новость на русском
Росія укотре проявила неповагу до українців
Росія укотре проявила неповагу до українців / Соцмережі

Населення окупованого Донбасу неодноразово негативно висловлюється щодо якості продуктів харчування, які надходять так званими "гуманітарними конвоями" з території Росії.

Про це пише координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Адресна допомога (продуктові набори) малозабезпеченим і багатодітним сім'ям в "ДНР" (населені пункти Донецьк, Макіївка, Горлівка), що надходить з "гуманітарними конвоями" з Росії, складається з продуктів харчування, у яких закінчився термін придатності. Подібні випадки не поодинокі та викликають негативну реакцію у населення. Найбільше обурення місцевих жителів викликає непридатність для споживання продуктів харчування для дітей до 3 років,
– зазначив він.

Також нардеп додав, що на "митному посту" "ДНР" у селі Оленівка у Волноваському районі під виглядом посилення режиму контролю через "епідемію африканської чуми в Україні", окупанти не дозволяють ввезення на окуповану територію м'ясних і ковбасних виробів з підконтрольної Києву території.

"Ця продукція вилучається "митниками "ДНР" і збирається "для утилізації", проте, фактично використовується "митниками" для власного споживання. Двох місцевих жителів, які виявили цей факт і висловили обурення, побили бойовики", – підкреслив Тимчук.

Читайте також: Стало відомо, що Росія насправді везе в "гумконвої" на Донбас

Теги: Війна на Донбасі Україна Новини Росії Україна-Росія Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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