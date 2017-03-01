"Гумконвої Путіна" приготували неприємний сюрприз для жителів Донбасу

Населення окупованого Донбасу неодноразово негативно висловлюється щодо якості продуктів харчування, які надходять так званими "гуманітарними конвоями" з території Росії.

Про це пише координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Адресна допомога (продуктові набори) малозабезпеченим і багатодітним сім'ям в "ДНР" (населені пункти Донецьк, Макіївка, Горлівка), що надходить з "гуманітарними конвоями" з Росії, складається з продуктів харчування, у яких закінчився термін придатності. Подібні випадки не поодинокі та викликають негативну реакцію у населення. Найбільше обурення місцевих жителів викликає непридатність для споживання продуктів харчування для дітей до 3 років,

– зазначив він.

Також нардеп додав, що на "митному посту" "ДНР" у селі Оленівка у Волноваському районі під виглядом посилення режиму контролю через "епідемію африканської чуми в Україні", окупанти не дозволяють ввезення на окуповану територію м'ясних і ковбасних виробів з підконтрольної Києву території.

"Ця продукція вилучається "митниками "ДНР" і збирається "для утилізації", проте, фактично використовується "митниками" для власного споживання. Двох місцевих жителів, які виявили цей факт і висловили обурення, побили бойовики", – підкреслив Тимчук.

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