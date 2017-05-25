Гурт "Антитіла": в США на наші концерти приходили навіть "ватники"

Популярний український гурт "Антитіла" завершує тур "Сонце" мегаконцертом у Києві.

Від маловідомого міста Вараш на Рівненщині – до прифронтового Маріуполя. Гурт "Антитіла" з презентацією альбому "Сонце" проїхав всю Україну – майже 40 міст. Грали ледь не щодня. Тільки у березні хлопці дали 29 (!) концертів. "Антитіла" – один з небагатьох українських гуртів, який наважився поїхати в тур по США і Канаді, і головне – зібрати за океаном повні зали слухачів. Поставити фінальну крапку концертного марафону хлопці вирішили у рідному Києві. Саме тут у 2008 році зібрались "Антитіла". Концерт готують особливий – на вертолітному майданчику.

25 травня схили Дніпра сколихне потужний український рок. А в переддень концерту фронтмен Тарас Тополя розповів, як гурт підкорював заокеанську публіку, і що найважче дається під час довготривалого туру.

Про концерти за океаном – у США та Канаді

Це перший тур гурту "Антитіла" Сполученими Штатами. На наших концертах ми зустрічали дуже багато людей, які називають себе українцями Америки. Багато з них народилися вже у Штатах, але дотримуються українських традицій, намагаються виховувати своїх дітей та внуків українською мовою. Це приємно здивувало. Та все ж, люди різні зустрічалися. Іноді занадто серйозні, іноді занадто смішні, іноді зі своїми поглядами, які не зовсім співпадали з нашими. Ми знаємо, що приходили і проросійські "ватники". Вони себе ніяк не проявляли на концертах, бо це досить ризиковано робити, коли з 250-300 людей – 90% тримають над собою жовто-блакитний прапор.

У Міннеаполісі на концерт прийшли приблизно 30% американців, які навіть не знали, хто грає на сцені. І не розуміли, про що ми співаємо. Вони підходили до нас після концерту, казали, що ніколи не чули такої крутої музики. Все це надихає.



Гурт "Антитіла" спілкується з журналістами

Про українську мову

"Антитіла" завжди співали українською, 19 з 20-ти наших пісень – україномовні. Щоправда, була в нас одна пісня англійською, та й та – вимушена. Нас попросили написати гімн до змагань Формули-1 на воді. Цей міжнародний чемпіонат відбувався на Київському морі. Туди їхали люди з усього світу, вони просто не зрозуміли б зміст україномовного гімну. Тому писали пісню англійською. Але якщо стоїть питання мови пісні для нашого слухача – то це однозначно українська мова. Найяскравіший приклад з досвіду гурту "Антитіла" – саундтрек до російськомовного серіалу "Одинак". Продакшн-студія хотіла, щоб пісня була теж російськомовною, і щоб наш гурт її написав. Наша умова була – мова тільки українська. Через певний час ми відстояли свою точку зору, і саундтрек в російськомовному серіалі звучить українською. Це наша принципова позиція, і вона корисна для України.

Про складнощі під час концертного туру

Це важко психологічно. Мені особисто було непросто бути далеко від дітей. Особливо коли вони дзвонили і казали, що сумують. Плакали по Скайпу. Але знову ж таки, музика – це справа життя, ми без цього не можемо жити. Тому є певні компроміси між сім’єю і творчістю. Було непросто і фізично. Всі ми хлопці творчі, з характером, постійно один у одного на голові. Але у будь-кому випадку ти виходиш на сцену, і мусиш дати людям емоції, заради яких вони прийшли на концерт. Ти просто не маєш права викластись на сцені не на 100%.

Про музичну індустрію в Україні

Я бачу зараз підйом усього українського. З’явилося багато цікавих молодих артистів, нових пісень… Вони з кожним днем змушують все більше і більше вірити в потужну творчу силу України. Але є куди рухатись. Молодим виконавцям важко заробити гроші на піснях. У нас в країні процвітає піратство, слухачі завантажують музику безкоштовно, тож в інтернет-магазинах вона майже не продається. Основний заробіток – концерти. "Антитіла" дуже багато працюють. І ми заробляємо своєю творчістю кошти, щоб забезпечити себе і знімати якісні відео кліпи, і записувати якісні треки, розвиватися. Але так було не завжди…

Про концерти на Сході України

Україна різна – і на Заході, і на Сході, і на Півночі, і на Півдні. Очевидно, що глядачі на концертах реагують на музику по-різному. У нашій програмі завжди є соціальні пісні. Композиції "Завжди моя", "Не сумуй", "У книжках" звучать по-особливому на Сході. Тому що там, на жаль, це актуально.

"Антитіла" не виступали там, де рвуться снаряди. Покровськ, Маріуполь – це тилові міста, які звикли жити цивільним життям навіть у таких складних умовах. Туди, де рвуться снаряди, "Антитіла" їздили, і продовжують це робити в рамках волонтерської діяльності. Але в рамках концертного туру ми їхали у більш-менш мирні міста, які живуть з усвідомленням того, що за 20-30 кілометрів ідуть бойові дії. На ці концерти приїжджали люди з Криму, з Донецька... І вони дякували нам за те, що приїжджаємо. Тепер ми закликаємо українських музикантів туди їхати і везти україномовну музику, тому що люди там спраглі до неї. Там люди теж хочуть ходити на концерти. Хоч і мають свої клопоти, які нам, у Києві, не знайомі. Тому всі майбутні тури ми будемо не оминати міста на Сході.

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