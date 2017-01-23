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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гусовський: "Ми наполягаємо на невідкладному розгляді питань щодо будівництва на "Героїв Дніпра"

12:59, сьогодні 4
Сергій Гусовський
Сергій Гусовський / kyiv.samopomich.ua

Голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" – Київ Сергій Гусовський вимагає негайно включити до порядку денного постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування проекти рішень, які мають на меті зупинити скандальне будівництво на метро "Героїв Дніпра".

Відповідне депутатське звернення було подано до Київської міської ради 20 січня 2017 року.

24 січня має відбутися засідання постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування. Фракція "Об’єднання "Самопоміч" – Київ наполягає на включені до порядку денного зареєстрованих наприкінці грудня 2016 року проектів рішень, які стосуються вирішення ситуації щодо скандального будівництва на "Героїв Дніпра". Ми повністю підтримуємо рішення громади про те, що це будівництво, яке ведеться з чисельними порушеннями чинного законодавства, має бути негайно зупинене, і пропонуємо на місці запланованої забудови створити сквер,
– зазначив Сергій Гусовський.

Як повідомлялося раніше, у зареєстрованих Київрадою 29 грудня 2016 року проектах рішень пропонується скасувати виданні Департаментом містобудування та архітектури КМДА містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для будівництва торгово-розважального комплексу на метро "Героїв Дніпра", а також розірвати Договір оренди від 27 жовтня 2006 за взаємною згодою сторін і запропонувати забудовнику ТОВ "Єлікон ЛТД" іншу земельну ділянку.

Зазначимо, що ще у жовтні 2016 року за ініціативою фракції "Об’єднання "Самопоміч" – Київ спільно з трьома постійними комісіями Київради була створена робоча група з метою напрацювати механізм вирішення ситуації, яка склалася довкола скандальної забудови. Результатом обговорень та громадських слухань стали два вищезгадані проекти рішень.

"Робоча група, ініціатором якої я виступив, створювалася для консультацій стосовно ситуації, що склалася на "Героїв Дніпра". На сьогодні вона виконала свою функцію – ми зібрали необхідну інформацію і зареєстрували два проекти рішень. Наступний крок – це засідання постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, де ці проекти рішень мають бути розглянуті", – підкреслив Сергій Гусовський.

Нагадаємо, позиція фракції "Об’єднання "Самопоміч" – Київ полягає в тому, щоб направити орендарю земельних ділянок ТОВ "Єлікон ЛТД" письмову пропозицію розірвати договір оренди земельних ділянок за взаємною згодою сторін. У разі згоди пропонується розірвати договір оренди та запропонувати компанії іншу земельну ділянку для забудови. У разі відмови ТОВ "Єлікон ЛТД" Київська міська державна адміністрація має вчинити всі необхідні організаційно-правові заходи для розірвання цього договору в судовому порядку.

Варто додати, що фракція "Об’єднання "Самопоміч" – Київ забезпечує юридичний супровід у судовій справи про визнання протиправними та скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на виході зі станції метро "Героїв Дніпра". Відповідна позовна заява, розроблена юристами київського осередку "Об’єднання "Самопоміч", була подана 17 жовтня 2016 року до Окружному адміністративного суду м. Києва. Про дату першого засідання по цій справі буде повідомлено окремо.

Теги: Київрада КМДА Самопоміч Політика
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