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Гусовський про блокування рішення про конкурсний відбір головних лікарів Києва: Містом править некомпетентність, корупція та чиновництво

18:14, сьогодні 77
Сергій Гусовський
Сергій Гусовський

У четвер, 16 лютого, в Українському кризовому медіа-центрі відбувся брифінг фракції "Об’єднання "Самопоміч" – Київ.

Він присвячений блокуванню Київським міським головою рішення Київради "Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади головних лікарів закладів охорони здоров’я комунального сектору в місті Києві". У заході взяли участь депутати Київради від "Об’єднання "Самопоміч" – Київ Сергій Гусовський і Юлія Лобан, а також експерт Реанімаційного Проекту Реформ Олександр Ябчанка.

За словами ініціатора проекту рішення, депутата Юлії Лобан, під час підготовки вищезгаданого проекту рішення були прийняті та враховані зауваження, які надходили від РПР, головних лікарів, профспілок та незалежні експертів. Фінальний варіант документу був одноголосно підтриманий на профільній комісії Київради і в результаті був проголосований на пленарному засіданні 9 лютого – проект рішення підтримав 61 депутат.

Як відзначив експерт "РПР" Олександр Ябчанка, рішення міського голови про блокування вищезгаданого проекту рішення суперечить не лише рішенню Київради, але також рішенню Кабінету Міністрів України, і є незрозумілим, адже цей документ розроблений з метою встановлення прозорої системи обрання менеджерів закладів охорони здоров’я Києва.

На думку голови фракції "Об’єднання "Самопоміч" – Київ Сергія Гусовського, ситуація, що скалася довела – Києвом править некомпетентність, корупція та чиновництво.

Сергій Гусовський також процитував частину висновків, завдяки котрим було накладено вето міським головою: "І київський міський голова, і заступник голови КМДА, і директор департаменту охорони здоров’я КМДА є особами, чиї повноваження, права та обов’язки прямо зачіпаються проектом рішення Київської міської ради. Проте з якими суб’єкт подання даний проект рішення не погодив".

"Тобто депутат Київради і Київрада в цілому мали б узгодити свої рішення з тими, хто виконує їх волю. Колеги, це феноменальна цитата. Це радянщина вкупі з найгіршими проявами чиновництва і бюрократії", – підкреслив Сергій Гусовський.

За словами депутата, "Об’єднання "Самопоміч" – Київ буде вимагати подолання вето на наступному пленарному засідання. У випадку, якщо вето подолати не вдасться, буде підготовлений та зареєстрований новий проект рішення.

"Ми будемо боротися доти, доки в Києві не запрацює дійсно прозора процедура призначення головних лікарів", – резюмував голова Київського осередку "Самопомочі".

Нагадаємо, у середу, 15 лютого, стало відомо, що Київській міській голова Віталій Кличко наклав вето на рішення Київради "Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади головних лікарів закладів охорони здоров’я комунального сектору в місті Києві". Дане Положення передбачає встановлення чітко врегульованої процедури конкурсного відбору головних лікарів закладів охорони здоров’я комунального сектору Києва.

Теги: Кабінет Міністрів України Політика Самопоміч КМДА
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