Гусовський: Прокурори повинні вжити відповідних заходів для припинення скандального будівництва і знищення зелених насаджень

7 серпня голова фракції "Об’єднання "Самопоміч"-Київ подав депутатське звернення до столичної прокуратури та прокуратури Голосіївського району міста Києва.

У документі Сергій Гусовський вимагає вжити відповідних засобів прокурорського реагування щодо припинення незаконного будівництва, знищення зелених насаджень та самовільного зайняття земельної ділянки.

Будівництво багатоповерхового житлового комплексу на земельній ділянці площею 4, 6114 га, яке активно розгорнулось на вулиці Полковника Потєхіна, 9, не відповідає Генеральному плану міста Києва, оскільки належить до земель спеціального призначення, – йдеться у депутатському зверненні.

На цій території можливе розташування підприємств, закладів і організацій державних органів виконавчої влади з питань оборони та безпеки, закладів середньої спеціальної та вищої освіти, крупних культурно-мистецьких та спортивно-видовищних комплексів, театрів чи лікарень, але аж ніяк не будівництво багатоповерхівки.

Більш того, на земельній ділянці, де ведуться будівельні роботи, передбачається видалення декількох гектарів зелених насаджень, що становлять підвищену екологічну небезпеку.

Проте, незважаючи на усі вищезазначені причини, а також на відсутність будь-яких дозвільних документів на частину земельної ділянки, її оточено парканом і на ній активно ведуться будівельні роботи.

Саме ці самовільні і протиправні, на погляд Сергія Гусовського, дії забудовників стали причиною направлення ним депутатського звернення до столичної прокуратури. Голова фракції у своєму зверненні вимагає від прокурорів, аби ті вжили усіх заходів для припинення скандального будівництва.