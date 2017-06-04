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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гузара проголосили всенародним молільником за мир

20:50, сьогодні 127 Читать новость на русском
Любомир Гузар
Любомир Гузар / ТСН

Українська греко-католицька церква проголосила Любомира Гузара всенародним молільником за мир в Україні.

Про це заявив глава УГКЦ Святослав Шевчук у Києві у Патріаршому соборі Воскресіння Христового на проповіді під час Архієрейської Божественної літургії, повідомляє УП.

"Для нас це свято Трійці є особливим, між нами спочиває наш патріарх Любомир. Блаженніший Любомире, ми тебе вчора проголосили всенародним молільником за мир в Україні, молільником не на землі, а на небесах", – сказав Святослав.

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Нагадаємо, 31 травня після важкої хвороби пішов із життя колишній глава УГКЦ Блаженнійший Любомир Гузар. 3 червня кілька тисяч вірян прийшли до Собору святого Юра у Львові віддати останню шану Кардиналові Любомиру Гузару.

4 червня у Патріаршому соборі Воскресіння Господнього у Києві прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром. Храм відкрито цілодобово.

Теги: Україна УГКЦ Київ
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