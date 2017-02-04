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Хакери спробували зламати пошту спецслужб Норвегії. Підозрюють Росію

14:02, сьогодні 1187 Читать новость на русском
Хакери атакували Норвегію
Хакери атакували Норвегію / Getty Images

Хакери, яких ідентифікували як загрозу APT29, спробували зламати електронну пошту представників Норвезької служби поліції безпеки, але секретної інформації їм отримати не вдалося.

Про це заявив прес-секретар служби Мартін Бернсен, повідомляє Norway News.

Відомо, що під фішингові атаки хакерів потрапили 9 поштових скриньок. На них надсилали листи нібито від відомих осіб. При відкритті файлу шкідливе програмне забезпечення проникало в комп'ютерну мережу одержувача.

За інформацією Бернсена, в файлі, за допомогою якого намагалися зламати пошту, стояв підпис, який ідентифікували як APT29. Про можливу хакерську атаку спецслужби Норвегії були заздалегідь попереджені "неназваним іноземним агентством".

Сліди хакерів ведуть до Росії, імовірно вони пов'язані з російською розвідкою. Загрозу APT29 пов'язують з хакерським угрупованням Cozy Bear ( "Затишний ведмідь"), члени якої нібито фізично перебувають на території Росії.

Читайте також: Хакери зламали Twitter газети Times і написали про ядерну атаку з боку Росії

За даними видання, саме Cozy Bear зламала в липні 2016 року пошту Демократичної партії США.

Кандидат від демократів на пост президента Хілларі Клінтон заявляла, що до цього причетні російські спецслужби.

Теги: Новини Росії Норвегія хакери
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