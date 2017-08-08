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Хакери вимагають багатомільйонний викуп за вкрадені дані серіалу "Гра престолів"

11:07, сьогодні 24
Гра престолів: хакери вимагають викуп за вкрадені дані
Гра престолів: хакери вимагають викуп за вкрадені дані / hbo

Група хакерів вимагає багатомільйонний викуп за вкрадені дані об'ємом 1,5 терабайт у американського телеканалу HBO.

Напередодні хакери опублікували у відкритому доступі сценарій нового епізоду серіалу "Гра престолів".

Як повідомляє AP, вкрадені дані в більшості стосуються технічної інформації про канал, але хакери також виклади сценраії до декількох серії 7 сезону "Гри престолів". Раніше повідомлялося, що мова йде про серії "Гравці" і "Кімната 104". Хакери погрожують в найближчому майбутньому викласти в мережу більше інформації.

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Крім цього в розпорядженні хакерів опинилося конфіденційне листування співробітників каналу, а також паролі.

При цьому один з хакерів опублікував відеозвернення, в якому вимагає від керівництва телеканалу заплатити викуп у розмірі "шестимісячного доходу (хакерської групи, – "24") в біткойнах" протягом трьох днів.

У керівництві телеканалу HBO заявляють, що розслідують інцидент і співпрацюють з поліцією і експертами.

Вже офіційно презентували чотири серії 7 сезону серіалу "Гра престлів". Всього в сезоні – 7 серій. Остання серія сьомого сезону "Гри престолів" буде найдовшим епізодом в історії серіалу – він триватиме близько 90 хвилин. При цьому у цьому сезоні покажуть і найкоротшу серію – на 50 хвилин.

Теги: хакери Кіно LifeStyle Гра престолів
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