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Хакери злили в мережу приватні фото Емми Уотсон та Аманди Сайфред

12:07, сьогодні 2
Особисті фото Емми Уотсон
Особисті фото Емми Уотсон / thefappening.so

Невідомі хакери з порталу The Fappening опублікували в мережі особисті фото акторок Емми Уотсон та Аманди Сайфред.

Інтернет-зловмисники не вказали, звідки були стягнуті фото, однак ймовірно з акаунтів зірок в iCloud.

Серед особистих фото Емми Уотсон багато фотографій її примірок різних купальників та одягу. Є кілька оголених фото, однак без обличчя, тому поки невідомо чи це актриса чи хтось інший.

Аманда Сайфред зберігала більш пікантні фото, зокрема з відпочинку зі своїм бойфрендом Джастіном Лонгом, де вони повністю оголені.

Окрім цього, хакери опублікували попередній список тих, чиї фото невдовзі з'являться на сайті. В нього входять такі знаменитості як Кайлі Дженнер, Джей Ло, Кірстен Данст та інші.

Теги: LifeStyle Емма Уотсон хакери Скандал
Джерело: 24 Канал
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