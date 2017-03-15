Хакери злили в мережу приватні фото Емми Уотсон та Аманди Сайфред

Невідомі хакери з порталу The Fappening опублікували в мережі особисті фото акторок Емми Уотсон та Аманди Сайфред.

Інтернет-зловмисники не вказали, звідки були стягнуті фото, однак ймовірно з акаунтів зірок в iCloud.

Серед особистих фото Емми Уотсон багато фотографій її примірок різних купальників та одягу. Є кілька оголених фото, однак без обличчя, тому поки невідомо чи це актриса чи хтось інший.

Аманда Сайфред зберігала більш пікантні фото, зокрема з відпочинку зі своїм бойфрендом Джастіном Лонгом, де вони повністю оголені.

Окрім цього, хакери опублікували попередній список тих, чиї фото невдовзі з'являться на сайті. В нього входять такі знаменитості як Кайлі Дженнер, Джей Ло, Кірстен Данст та інші.