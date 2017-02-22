Хакери з’ясували, хто намагається посварити Україну та Польщу

Останнім часом відносини України і Польщі несподівано почали псуватися. Окрім історичних та політичних чинників, ще більше вогонь ворожнечі почали розпалювати так звані сірі кардинали російської зовнішньої політики, які діють у Східній Європі.

Про це повідомляє InformNapalm.

Наголошується, що саме у Східній Європі активно діють проросійські недержавні організації, які під виглядом культурних, дискусійних та аналітичних майданчиків аналізують ситуацію, щоб потім провести свої проросійські акції.

Українські хактивісти "Кіберхунта" і "Український Кіберальянс" (UCA) передали волонтерам InformNapalm інформацію з пошти одного з тих самих "сірих кардиналів російської зовнішньої політики" у Східній Європі. Хакери отримали доступ до його комп'ютера і протягом кількох місяців контролювали листування.

Білоруса Олександра Усовського знають багато українців як любителя "русского мира", історика і публіциста, який часто писав на сайті одного з проектів Віктора Медведчука "Український вибір".

Останнім часом Усовський активно зайнявся організацією антиукраїнських акцій у Польщі та інших країнах Східної Європи. Реалізувати такі проекти допомагає його фіктивна недержавна організація "Східноєвропейська культурна ініціатива", яка була зареєстрована у Словаччині наприкінці 2013 року.

Відповідно до листів з пошти Усовського, з середини 2014 року його організація починає співпрацювати з Інститутом країн СНД, яким керує депутат Держдуми РФ Костянтин Затулін (з партії "Єдина Росія").

Поступово Усовський почав спілкуватися і з представниками ультранаціоналістичних організацій, євроскептиками, радикалами правого та лівого спрямування.

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Після обрання Затуліна до Держдуми у 2016 році, Усовський вислав йому черговий проект. Мовилося про спробу посварити українців і поляків руками польських націоналістів. У листі була детальна інструкція про створення Дискусійного клубу Polonia Vita, який задіює у своїй роботі парламентські польські партії.

В ході дискусії ми виробляємо єдині принципи по відношенню до української ситуації, в яких декларуємо своє абсолютне неприйняття існуючої київської влади і відмову від будь-якої співпраці з режимом, що асоціює себе з ОУН-УПА, і визначаємо способи і методи боротьби з ним, що включають у себе всі некримінальні способи протидії,

– мовиться в одному з листів.

"З моменту публікації вищезазначеної Декларації влада в Україні стає для всіх польських націоналістів незаконною, а всі польські офіційні особи, які її зважаться підтримати – будуть піддані суспільному остракізму і всім законним методам бойкоту. "Нічого спільного з антипольським режимом у Києві!" – стане головним гаслом будь-якого польського націоналіста", – писав в інструкції Усовський.

Ідеї Усовського сподобалися депутату-єдиноросу – на їхній спільній зустрічі були обговорені деталі подальшої співпраці і Усовський подякував за оплату "відрядження". Ціна проекту – 30 тис. євро.

Варто відзначити, що серед отриманих файлів з комп'ютера Усовського, є документ під назвою "Проект: Україна - ЄС". Судячи зі змісту листа, один з авторів документів – Іван Іванович Скоріков, він же помічник Костянтина Затуліна.

Важливо сформувати розуміння того, що ідентичність України нерозривно пов'язана з образом Росії як євразійської держави,

– писав він.

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Хакери пишуть, що все починається з нешкідливих пікетів проти української армії на Донбасі чи зборів допомоги "Новоросії", а потім це переходить на політичний рівень.

Незабаром вже по всій Польщі прокочуються антиукраїнські акції, а Усовський тим часом продовжує зі своєю організацією дестабілізувати ситуацію в Європі.