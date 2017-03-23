"Харківгаз" припинив газопостачання у Балаклію через вибухи боєприпасів

ПАТ "Харківгаз" припинило газопостачання Балаклії (Харківська область) та ще декількох населених через вибухи на складі боєприпасів 23 березня.

Про це повідомила фахівець зі зв'язків з громадськістю компанії Ольга Клименко, передає "Інтерфакс-Україна".

У зв’язку з вибухами на складі боєприпасів, ПАТ "Харківгаз" припинило газопостачання жителів Балаклії і ще чотирьох селищ, що знаходяться поряд. Наразі без газу в будинках близько 15 тисяч осіб,

– заявила Клименко.

За її словами, газопостачання відновлять після стабілізації ситуації в місті. Інформаціі про пошкодження газопроводів немає.

Читайте також: На військових складах в Балаклії сталась диверсія, – Матіос

Нагадаємо, 23 березня о 02:45 у Балаклії (Харківська область) стався потужний вибух на військові базі. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів.