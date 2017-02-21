Харківську міськраду підозрюють у незаконній передачі землі

Обласна прокуратура вкотре здійснила обшуки у Харківській мерії. Цього разу – за фактами незаконної передачі землі за "кооперативною схемою".

Сьогодні, 21 лютого, слідчі обласної прокуратури провели обшук у кабінеті Департаменту земельних ресурсів.

Прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик повідомила, що йдеться про незаконну безкоштовну передачу землі за "кооперативною схемою", коли обслуговуючий кооператив видають за будівельний.

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До слова, обшуки у Харківській міськраді проходять вже не вперше. У 2016 році їх причиною стала кримінальна справа про розкрадання понад 650 гектарів землі. Водночас, у прокуратурі не пояснили, стосуються нові обшуки старої справи, чи відкрите нове провадження. Сьогодні обшуки тривали 4 години без залучення спецпідрозділів.