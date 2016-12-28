Харків’янам знизили норму споживання води

Виконком Харківської міської ради на своєму засіданні затвердив нові норми холодного водопостачання і водоспоживання, які значно нижчі, аніж попередні.

Як йдеться у повідомлені на сайті міської ради, у середньому норми знизилися на 1,2-1,5 куб. м на людину в місяць. Це стосується тих квартир, де не встановлені прилади обліку.

На думку харківських чиновників, завдяки цьому місцеві мешканці зможуть зекономити 15-20 гривень на місяць.

Зазначимо, що норми споживання води розраховувалися з урахуванням категорії житла, яких всього 15. З повним їх переліком можна ознайомитися тут.

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