Херсонський "Продексім" уперше завоював золоті медалі чемпіонату України з футзалу

Кубок Чемпіона України уперше в історії поїде до Херсону. Тамтешній команді "Продексім" вистачило лише двох сезонів у футзальній еліті, аби дістатись самої вершини.

Фінальна серія завершилась на майданчику чинного чемпіона – львівської "Енергії" – у четвертому матчі. А фатальною для господарів стала 19 хвилина. З інтервалом у кілька секунд херсонці Бессалов і Кісільов завдали двох результативних пострілів по воротах Кардаша.

Часу для камбеку у "Енергії" було більш ніж достатньо. Але все, на що спромоглись львів’яни, – відквитати один м’яч, випустивши п’ятого польового. Тож поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь херсонців.

Незабаром на "Продексім" чекає ще одне футзальне свято – дебют у Єврокубках.

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