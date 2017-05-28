Хайді Клум до свого 44-річчя знялась в оголеній фотосесії: опубліковані фото

Німецька супермодель Хайді Клум знялась повністю оголеною.

Пікантними знімками зірка поділилась в Instagram.

Автором усіх фото став відомий британець Джон Ранкін, який знаменитий своїми ню-фотосесіями для зірок. Такий подарунок собі Клум зробила до свого дня народження – 1 червня моделі виповнюється 44 роки.

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Фотосесію приурочили і до іншої дати Хайді – 25 років тому розпочалась її кар’єра. Усі знімки увійшли до книги фотографа.

Зазначимо, що Хайді Клум ніколи не соромилась показувати свою фігуру та часто брала участь в оголених фотосесіях.

@rankinarchive and I will be in London at @maisonassouline tomorrow signing copies of our book #HeidiKlumByRankin from 3:30-4:30pm Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) Май 26 2017 в 11:01 PDT

So excited to reveal the cover of my new book ‘Heidi Klum by @RankinArchive” #HeidiKlumByRankin #SneakPeek #May26th #10YearsInTheMaking Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) Май 22 2017 в 6:31 PDT