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Хайді Клум до свого 44-річчя знялась в оголеній фотосесії: опубліковані фото

23:33, 27 травня 1430 Читать новость на русском
Хайді Клум знялась повністю оголеною
Хайді Клум знялась повністю оголеною / Фото із соцмереж

Німецька супермодель Хайді Клум знялась повністю оголеною.

Пікантними знімками зірка поділилась в Instagram.

Автором усіх фото став відомий британець Джон Ранкін, який знаменитий своїми ню-фотосесіями для зірок. Такий подарунок собі Клум зробила до свого дня народження – 1 червня моделі виповнюється 44 роки.

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Фотосесію приурочили і до іншої дати Хайді – 25 років тому розпочалась її кар’єра. Усі знімки увійшли до книги фотографа.

Зазначимо, що Хайді Клум ніколи не соромилась показувати свою фігуру та часто брала участь в оголених фотосесіях.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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