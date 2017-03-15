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Hilton: як одна людина змінила готельний бізнес

MStyle 20:30, сьогодні 155 Читать новость на русском

Понад дві тисячі готелів, клубів і центрів відпочинку на території 75 держав, Фінансовий обіг – близько дев'яти мільярдів фунтів стерлінгів щороку –це компанія Hilton.

Саме її засновнику Конрадові Хілтону належить ідея присвоювати готелям "зірки". Зірковою є і його власна історія.

Конрад Ніколсон Хілтон народився 1887 року в Сполучених Штатах Америки в місті Сан-Антоніо. Його батьки були емігрантами з Європи. Приїхавши до Америки, старший Хілтон відкрив власний магазин. Однак у 1907 році, у період економічної кризи Хілтони заледве не розорились.

Сім'ю врятувала ідея здавати кімнати їхнього міського будинку тимчасовим мешканцям. Завдяки цьому сім'я успішно пережила скрутний період, а юний Конрад зрозумів, чим хоче займатись у житті.

Однак, розгорілася Перша світова війна і молодший Хілтон добровольцем пішов в армію. Поки син служив, його батько загинув в автомобільній катастрофі. Тож після демобілізації молодому Конрадові довелося починати своє післявоєнне життя фактично з нуля.

У 31-річного Конрада Хілтона залишилося ще п’ять тисяч доларів, і він збирався відкрити новий банк. Але дуже швидко його плани змінились. У пошуках нічлігу в невеликому містечку Сіско, у штаті Техас, він зайшов у місцевий готель Mobley.

Банкіра-невдаху вразила юрба у вестибюлі, яка буквально билася за вільні кімнати. А ось власника готелю подібне стовпотворіння аніскільки не радувало, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний Mobley. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки.

Далі Хілтон скуповував чужі готелі й будував нові, облаштовуючи їх за своїм новаторським підходом. Його Готелі не були звичайними нічліжками, а надавали клієнтам багато небачених досі послуг.

У 38 Хілтон міцно стояв на ногах. Проте ідилія тривала недовго. Після біржового краху 1929 року йому довелося закривати свої готелі. У підсумку він втратив право власності на свою ж компанію.

Цікаво, але врятувала його все та ж Велика депресія, яка й призвела до його розорення. Готельний бізнес став збитковим і нові власники імперії Хілтон намагалися позбуватися своїх проблемних активів. Скуповував їх сам Конрад Хілтон, який на той час трудився керівником в одному зі своїх колишніх готелів.



Основними принципами готелів Хілтон донині є проголошені Конрадом Хілтоном постулати:
Перший: клієнт повинен отримувати безкоштовно максимальну кількість послуг.
Другий: усе необхідне клієнти можуть придбати в готелі.
Третій: гроші має приносити абсолютно весь простір готелю.

Книга "Будь моїм гостем", написана Конрадом Хілтоном, досі залишається головною настільною книгою сучасних готельєрів.

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Теги: LifeStyle MStyle гроші Бізнес
Джерело: 24 Канал
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