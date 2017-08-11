День народження хіп-хопу: Google випустив тематичний дудл

Пошуковик Google розповів своїм користувачам про історію хіп-хопу та брейку та запропонував їм стати діджеями.

На стартовій сторінці Google доступний новий дудл. У ньому американський репер Fab 5 Freddy розповідає про хіп-хоп, якому 11 серпня виповнилось 44 роки.

Саме в 1973 році ямайський діджей Kool Herc в Бронксі влаштував вечірку на честь нового навчального року. Він використав дві платівки, міксував музику та продовжував інструментальні програші, аби люди могли танцювати довше.

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Herc називав свою музику new school funk, однак згодом саме цю подію вважають народженням хіп-хопу. Слово розшифровується як "хіп" – ура і "хоп" – стрибок.

Google показав історію хіп-хопу

Спочатку суттю хіп-хопу була начитка репу під мелодійну музику. Згодом до інструментальних композицій додались слова, які додавали музиканти, щоб завести публіку. З часом їх стали називати МС, що розшифровується як Master of Ceremonies. Пізніше до музики додавали все нові і нові прийоми і треки ставали все ритмічнішими, тож під них було дуже зручно танцювати брейк.

Історія хіп-хопу від Google

Завдяки Google кожен юзер на хвилину може відчути себе діджеєм та заміксувати власну композицію, не відходячи від комп’ютера. Ви можете обирати платівки, міксувати їх та створити власну хіп-хоп композицію.