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Хлопець намагався пронести вибухівку до Урядового кварталу в Києві

11:49, сьогодні 671 Читать новость на русском
Сумка молодика
Сумка молодика / ГУ НП

У Києві на вулиці Грушевського правоохоронці затримали 17-річного жителя Дніпропетровської області з підозрілою сумкою.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Зазначається, що під час огляду правоохоронці в нього виявили вибуховий пакет, шість петард та дві радіостанції.

Вибухівка, Київ, Грушевського

Куди саме та чому молодик переносив небезпечні наразі з’ясовують правоохоронці.

Вибухівка, Київ, Грушевського

Додамо, що відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.

Вибухівка, Київ, Грушевського

Триває перевірка.

Читайте також: Поліція вилучила небезпечну зброю в центрі Києві

Нагадаємо, напередодні на Європейській площі столиці поліція затримала чоловіка з бойовою гранатою.

Теги: Україна Поліція Київ Зброя
Джерело: 24 Канал
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