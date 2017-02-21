Хлопець намагався пронести вибухівку до Урядового кварталу в Києві

У Києві на вулиці Грушевського правоохоронці затримали 17-річного жителя Дніпропетровської області з підозрілою сумкою.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Зазначається, що під час огляду правоохоронці в нього виявили вибуховий пакет, шість петард та дві радіостанції.

Куди саме та чому молодик переносив небезпечні наразі з’ясовують правоохоронці.

Додамо, що відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.

Триває перевірка.

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Нагадаємо, напередодні на Європейській площі столиці поліція затримала чоловіка з бойовою гранатою.