Хлопець намагався пронести вибухівку до Урядового кварталу в Києві

У Києві на вулиці Грушевського правоохоронці затримали 17-річного жителя Дніпропетровської області з підозрілою сумкою.
Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.
Зазначається, що під час огляду правоохоронці в нього виявили вибуховий пакет, шість петард та дві радіостанції.
Куди саме та чому молодик переносив небезпечні наразі з’ясовують правоохоронці.
Додамо, що відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.
Триває перевірка.
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Нагадаємо, напередодні на Європейській площі столиці поліція затримала чоловіка з бойовою гранатою.