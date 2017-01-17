Хлопець обстріляв машини і квартири у Тернополі

У Тернополі затримали 18-річного хлопця, який влаштував стрілянину з пневматичного пістолета по автомобілях і вікнах квартир у мікрорайоні Дружба.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції. Хлопець вирішив випробувати куплений пістолет в дії. Він зробив своєю мішенню вікна сусіднього будинку, далі він викликав таксі, щоб докупити куль. По дорозі назад хуліган знову почав стрілянину – кулі потрапили у маршрутне таксі з пасажирами (стріляв на ходу), а також припаркований легковий автомобіль. Всього хлопець пошкодив 10 автомобілів і вікна квартири. Зараз слідство встановлює суму збитків.



Зловмиснику інкримінують частину першу статті 296 КК – хуліганство. Досудове розслідування триває. Читайте також: Злочинці знову почали використовувати варварські методи з 90-их

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