Хлопець обстріляв машини і квартири у Тернополі

У Тернополі затримали 18-річного хлопця, який влаштував стрілянину з пневматичного пістолета по автомобілях і вікнах квартир у мікрорайоні Дружба.
Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.
Хлопець вирішив випробувати куплений пістолет в дії. Він зробив своєю мішенню вікна сусіднього будинку, далі він викликав таксі, щоб докупити куль.
По дорозі назад хуліган знову почав стрілянину – кулі потрапили у маршрутне таксі з пасажирами (стріляв на ходу), а також припаркований легковий автомобіль.
Всього хлопець пошкодив 10 автомобілів і вікна квартири. Зараз слідство встановлює суму збитків.
Зловмиснику інкримінують частину першу статті 296 КК – хуліганство. Досудове розслідування триває.
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