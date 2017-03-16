Хочу як в Білосніжки: Американський бренд випустив серію купальників для принцес

Американський бренд Enchanted Bikinis випустив колекцію купальників, присвячену принцесам із мультиків Disney.

У колекції бренду є купальники Білосніжки, Арієль, Белль та інших.

Як заявив виробник, вони хочуть зробити усіх дівчат щасливими та здійснити їх мрію, тож купальники доступні в усіх розмірах.

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Купальники вже доступні у продажі. Їх ціна коливається від 670 до 940 гривень. Також можна додатково замовити аксесуар до кожного купальника, аби точно бути схожою на діснеєвських принцес.