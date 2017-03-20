Хокінг полетить у космос

Відомий фізик-теоретик із Великобританії Стівен Хокінг планує вирушити в космос на кораблі компанії Virgin Galactic.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ITV, повідомляє The Daily Mail.

Науковець зазначив, що троє його дітей принесли йому велику радість. Проте ще щасливішим, за словами Хокінга, зробити його може подорож у космос.

"Я вважав, що ніхто мене туди не візьме, але Річард Бренсон (власник Virgin Group) запропонував мені місце в Virgin Galactic, і я негайно відповів "так", – поділився фізик.

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