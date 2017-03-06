Холодницький анонсував оприлюднення грандіозного документу щодо Насірова

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав прокурорам документ, який "відкриє суспільству дещо нове" про відстороненого голову ДФС Романа Насірова.

Про це він розповів журналістам під стінами Солом’янського районного суду.

Відбулася невеличка нарада. Ми будемо клопотати про долучення певних документів. Ми отримали певні відомості, прокурор їх долучить і хай суд прийме рішення про обрання того чи іншого запобіжного заходу,

– сказав Холодницький.

За словами очільника САП, документ вкотре засвідчує, що нам треба поставити всі крапки над "і" та з’ясувати патріотами якої країни ми є.

Документи повинні посилити позицію обвинувачення, чому саме про той, а не інший запобіжний захід ми клопочемо,

– додав він.

Холодницький не уточнив, які саме документи він передав прокурорам.

При цьому прокурор, який веде справу Насірова, зазначив, що ці документи розкриють дещо нове для суспільства про голову ДФС.

2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.