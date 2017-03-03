Холодницький боїться, що Насіров втече

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, чому клопотатитмуть про обрання для голови ДФС Романа Насірова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як пояснили у САП Насірова підозрюють за статтею про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Водноча головний антикорупційний прокурор Назар Холодницький пояснив, що є підстави остерігатись, що Насіров може втекти за кордон.

Оперативним шляхом нам стало відомо про можливий виїзд підозрюваного за кордон, а також існувала ймовірність знищення доказів, тому прокурором вчора було прийнято рішення про проведення низки невідкладних процесуальних дій,

– зазначив він.

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Слідство вважає, що голова Державної фіскальної служби України у 2015 - 2016 роках, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розтермінування податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".



Це відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово зліг Насіров. Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.