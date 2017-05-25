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Холодницький обурився через вчинок Луценка

21:57, 24 травня 2833 Читать новость на русском
Назар Холодницький
Назар Холодницький / 24 Канал

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає незаконним повернення до його відомства подань про зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Андрія Лозового та Євгена Дейдея.

Про це Холодницький повідомив журналістам в аеропорту "Бориспіль", повернувшись з відрядження.

Керівник САП каже, що не може зрозуміти логіки такого вчинку Генпрокуратури.

Не можу зрозуміти цього вчинку, оскільки подання щодо Дейдея надійшло ще 28 квітня, ми два рази зустрічалися і ці моменти обговорювали спільно,
– зазначив Холодницький.

За його словами, генпрокурор поспішав, щоб внести ці подання.

Холодницький каже, що про повернення подань щодо зняття недоторканності з Дейдея та Лозового назад у САП він дізнався із преси.

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"Те, що я дізнався з преси, що їх повернули, – це мене здивувало. Як я розумію, ці подання повернули на підставі рапорту заступника генпрокурора Стрижевської, яка взагалі не вповноважена вивчати справи САП", – обурився голова САП.

На його переконання, такі дії є незаконними.

Уповноважувати іншого заступника генпрокурора вивчати позицію другого заступника генпрокурора – це дуже неправильно. Це є втручання в роботу САП з боку не вповноважених осіб. Чому так було зроблено? Завтра я з’ясую,
– запевнив Назар Холодницький.

Нагадаємо, 19 травня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ спільно з САП та НАБУ підготували подання на зняття депутатської недоторканності з трьох народних депутатів: Андрія Лозового, Євгена Дейдея та Геннадія Бобова.

23 травня в ГПУ повідомили, що скерують у Верховну Раду подання про зняття недоторканності лише з народного депутат Геннадія Бобова, а подання щодо двох інших нардепів ще відправлять на доопрацювання в САП.

Теги: Україна Політика Назар Холодницький САП ГПУ Верховна Рада
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