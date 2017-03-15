Холодницький подякував суспільству за допомогу в затриманні Насірова

Суспільство відіграло велику роль в затриманні Насірова.

Про це в прямому ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною заявив Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Не думаю, що ми його б втратили без допомоги, але наше суспільство показало, що воно здатне до самоорганізації, що воно є джерелом влади, ми це визнаємо і за це вдячні,

– заявив Холодницький.

Нагадаємо, Насірова підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.



Відстороненого головного фіскала арештували на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.