Холодницький пообіцяв показати Молдові банки з грошима одіозного Чауса

САП зробить усе можливе, щоб скандального суддю райсуду Києва Миколу Чауса судили за корупційний злочин.

Про це в прямому ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Як просуватиметься справа Чауса в Молдові? Ми не маємо впливу. Ми, на жаль, тільки спостерігачі, але все, що від нас залежить, всі документи ми надали", – розповів голова САП.

Він наголосив, що Чаус вчинив суто корупційний злочин і не може претендувати на те, щоб стати політичним біженцем у Молдові, де він зараз і перебуває.

Мені дуже цікаво, чим він буде обґрунтовувати свою необхідність політичного притулку. Ми, в свою чергу, покажемо і ті банки, і неполітичний характер його звичайного корупційного злочину,

– сказав Холодницький.

Нагадаємо, Миколу Чауса підозрюють у хабарництві. У серпні детективи НАБУ впіймали його на хабарі у 150 тисяч доларів.



Зараз суддя-втікач перебуває у міжнародному розшуку.



В ГПУ заявили, що прокуратора Молдови затримала одіозного суддю Миколу Чауса. Згодом з'явилась інформація, що суддя здався сам.



Згодом суддя-втікач попросив політичного притулку у президента Молдови.