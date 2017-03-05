Холодницький прибув на засідання щодо Насірова і розповів цікаву деталь

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що отримав підозру на голову ДФС Романа Насірова 8 лютого.

Про це Холодницький розповів журналістам, коли прибув до Солом'янського районного суду міста Києва, де обирають запобіжний захід Насірову.

Підозра офіційно надійшла до нашої канцелярії 8 лютого. Після чого неодноразово ми скликали наради для усунення тих протиріч, які виникли у прокурорів. Потім ми вимагали додатково тих чи інших свідків. І після проведення низки обшуків, коли в середу ми отримали ухвали, підозра була погоджена. Але Facebook все стерпить, говорити і писати можна багато,

– сказав він.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ заявили, що першу справу щодо Насірова НАБУ вело ще з 30 березня 2016 року.



2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".