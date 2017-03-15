Холодницький розповів, чи отримував вказівки від влади щодо Насірова

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не підтвердив, що отримував від влади якісь вказівки допомагати відстороненому голові ДФС Романові Насірову уникнути відповідальності.

Про це в прямому ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Всі дуже хочуть почути, чи дзвонили мені з Банкової, з Грушевського. Я прямо підтвердити факти якогось впливу не можу. Тому я все-таки як юрист керуватимуся тими фактами, які є. Ми робили свою роботу в рамках КПК", - сказав голова САП.

Читайте також: Проти Насірова є достатньо доказів, – Холодницький