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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Холодницький розповів, коли обвинувальний акт проти Насірова передадуть до суду

05:09, сьогодні 1 Читать новость на русском
Назар Холодницький
Назар Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сподівається, що вже через два місяці – у травні 2017 року – обвинувальний акт у справі відстороненого від посади керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова буде переданий до суду.

Про це він заявив в ефірі одного з український телеканалів.

За його словами, детективи НАБУ запевнили, що два місяці – достатній термін, щоб закінчити провадження у цій справі.

Окрім того, керівник САП заявив, що він і надалі вимагатиме, щоб сума застави була 2 мільярди гривень. А також відстоюватиме позицію, щоб Роман Насіров перебував у СІЗО на час слідства.

"Позиція звинувачення залишається незмінною – утримання під вартою. З альтернативою – внесення застави у розмірі 2 мільярдів гривень. Це сума збитків, яка інкримінується підозрюваному. Ми надали всі докази, які підтверджують ризик втечі, а саме наявність іншого громадянства", – розповів Назар Холодницький.

Читайте також: Насірова судитиме суддя з окупованого Луганська, – Лещенко

Нагадаємо, 13 березня відбудеться судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги на арешт Романа Насірова.

Теги: Україна Назар Холодницький Роман Насіров САП
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