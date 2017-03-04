Холодницький розповів про особливості обрання запобіжного заходу Насірову

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, як діятиме САП, щоб Насірову обрали міру запобіжного заходу.

Ми будемо вживати всіх передбачених кримінальним процесуальним законом заходів для забезпечення проведення судового засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному сьогодні чи завтра, в передбачені законом строки, в тому числі й за участю підозрюваного через засоби відеозв'язку,

– цитують Холодницького на сторінці САП у Facebook.

Керівник САП також зазначив, що виникає питання до суду, чи зможе він провести засідання у вихідні.

"Однак, ми маємо уникнути звинувачень сторони захисту в тому, що слідчі чи процесуальні дії погіршують стан здоров’я підозрюваного", – додав Холодницький.

До слова, термін впродовж якого відстороненому голові ДФС Роману Насірову мають обрати міру запобіжного заходу спливає ввечері неділі, 5 березня.

Нагадаємо, вранці 4 березня відстороненого голову ДФС Романа Насірова у супроводі лікарів та детективів НАБУ вивезли з лікарні "Феофанія", де він перебував з вечора 2 березня.



Раніше у суботу на сторінці Насірова у Facebook з’явилась заява про те, що він не збирався нікуди втікати і не збирається відлежуватись на лікарняному ліжку, і як тільки йому покращає, готовий захищатись у суді.