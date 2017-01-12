Холодницький розповів, як пропонував Коломойському "кофе будем пить"

Єдиним українським олігархом, який наважився прийти до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, виявився Ігор Коломойський.

Про особливості цієї зустрічі очільник САП розповів в інтерв’ю "Українській правді".

Це була страсна п’ятниця перед Великоднем. У нас на третьому поверсі в актовій залі разом із Ситником (директор НАБУ Артем Ситник – УП) проводилася нарада. Потім Артем поїхав на роботу, я заходжу до себе, тут купа охорони по всіх поверхах. Дивлюся, у приймальні разом із своїм юристом сидить Коломойський. Він каже – "А я к вам пришел". Питаю "Чому?". Каже "Познакомиться, пообщаться". Зрозуміло, що вже не вижену. Запросив до кабінету, запитав його чи "кофе будем пить" – відмовився. Він цього питання просто не очікував,

– пригадав Назар Холодницький.

Керівник САП рощзповів, що про розслідування справ при цій зустрічі не говорилося

"Я так зрозумів, що це був якийсь ознайомчий візит, кожен шукає якісь підходи. Про роботу і справи ми не говорили, таємниці в цій зустрічі не було. В листопаді про це почали розказувати, як про якусь зраду, хоча про факт зустрічі я говорив ще в червні", – розповів Назар Холодницький.

Він також зазначив, що більше жоден з українських олігархів не наважився з ним особисто зустрітися.

Читайте також: Чому НАЗК блокує перевірку е-декларацій чиновників правоохоронцями