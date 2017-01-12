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Холодницький розповів, як пропонував Коломойському "кофе будем пить"

15:12, сьогодні 285 Читать новость на русском
Назар Холодницький
Назар Холодницький / Гал-інфо

Єдиним українським олігархом, який наважився прийти до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, виявився Ігор Коломойський.

Про особливості цієї зустрічі очільник САП розповів в інтерв’ю "Українській правді".

Це була страсна п’ятниця перед Великоднем. У нас на третьому поверсі в актовій залі разом із Ситником (директор НАБУ Артем Ситник – УП) проводилася нарада. Потім Артем поїхав на роботу, я заходжу до себе, тут купа охорони по всіх поверхах. Дивлюся, у приймальні разом із своїм юристом сидить Коломойський. Він каже – "А я к вам пришел". Питаю "Чому?". Каже "Познакомиться, пообщаться". Зрозуміло, що вже не вижену. Запросив до кабінету, запитав його чи "кофе будем пить" – відмовився. Він цього питання просто не очікував,
– пригадав Назар Холодницький.

Керівник САП рощзповів, що про розслідування справ при цій зустрічі не говорилося

"Я так зрозумів, що це був якийсь ознайомчий візит, кожен шукає якісь підходи. Про роботу і справи ми не говорили, таємниці в цій зустрічі не було. В листопаді про це почали розказувати, як про якусь зраду, хоча про факт зустрічі я говорив ще в червні", – розповів Назар Холодницький.

Він також зазначив, що більше жоден з українських олігархів не наважився з ним особисто зустрітися.

Читайте також: Чому НАЗК блокує перевірку е-декларацій чиновників правоохоронцями

Теги: Україна Політика САП Назар Холодницький Ігор Коломойський
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