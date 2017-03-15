Холодницький відповів на закиди про відвідування посольства США

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів про відвідування посольств іноземних держав щодо справи відстороненого голови ДФС Роман Насірова.

Про це він розповів в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною".

На запитання Соні Кошкіної, чи відповідає дійсності інформація про те, що протягом розгляду справи Насірова у першій інстанції представники САП і НАБУ відвідували посольство США, Холодницький віджартувався: "І отримали зарплату в конверті від Держдепу".

У нас є дійсно і ми цього ніколи не приховували, що маємо підтримку міжнародних партнерів у нашій роботі. В тому числі у нас є підтримка технологіями і у нас є періодичні зустрічі з компетентними органами інших держав, де ми обговорюємо ті чи інші питання спільної роботи. Але жодних відвідин посольства чи посольств, пов’язаних зі справою Насірова не було,

– запевнив назар Холодницький.

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В розпал справи Романа Насірова у США наголосили на необхідності створення в Україні антикорупційного суду.