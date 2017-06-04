Холодницький зробив заяву з приводу "тиску" США на антикорупціонерів

Голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький запевнив, що за півтора року своєї роботи впливу американського ФБР у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та Національному антикорупційному бюро не бачив.

Про це повідомляє ТСН.

"Впливу американських спецслужб я за півтора роки роботи в САП і НАБУ не бачив. Я бачу їхнє бажання допомогти власне тим нашим двом інституціям, просто працювати і показувати", – додав Холодницький.

За словами очільника САП, ФБР допомагає українським командам на основі двосторонніх міждержавних угод, і це здійснюється без витрачання коштів з українського бюджету.

Ми завжди раді отримати будь-яку допомогу, яка допоможе нам розкривати злочини. Але твердження, що там ми кажемо когось садити, когось не садити – це абсолютна неправда. Абсолютно. Це я вам можу впевнено сказати,

– зазначив Холодницький.

Читайте також: Я не ворог НАБУ, – Луценко розповів про "конфлікт" між НАБУ й ГПУ