Холодницький зробив заяву з приводу "тиску" США на антикорупціонерів

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Голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький запевнив, що за півтора року своєї роботи впливу американського ФБР у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та Національному антикорупційному бюро не бачив.
Про це повідомляє ТСН.
"Впливу американських спецслужб я за півтора роки роботи в САП і НАБУ не бачив. Я бачу їхнє бажання допомогти власне тим нашим двом інституціям, просто працювати і показувати", – додав Холодницький.
За словами очільника САП, ФБР допомагає українським командам на основі двосторонніх міждержавних угод, і це здійснюється без витрачання коштів з українського бюджету.
Ми завжди раді отримати будь-яку допомогу, яка допоможе нам розкривати злочини. Але твердження, що там ми кажемо когось садити, когось не садити – це абсолютна неправда. Абсолютно. Це я вам можу впевнено сказати,
– зазначив Холодницький.
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