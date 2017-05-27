Хоробра дівчина зупинила крадія свого авто, вилізши на капот: приголомшливе відео

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На заправці в США невідомий намагався вкрасти авто, однак йому завадила власниця машини, яка вилізла на капот.
Відео з камери спостереження, яка зазняла цей інцидент, опублікували у своєму Fаcebook "BBC News".
Дівчина Меліса розповіла, що тоді, коли невідомий заліз у її машину, в неї в голові одразу ж промайнула вартість її машини і вона, не втрачаючи ні хвилини, залізла на капот. Дівчина намагалась закрити собою лобове скло, на що у відповідь злодій просто сміявся. Грабіжник навіть різко пригальмував, аби скинути дівчину.
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Однак згодом чоловік здався та сів у машину, на якій і приїхав на заправку. Машина покотилась далі і дівчина ледь її зупинила.
Меліса зізналась, що лише зараз зрозуміла, на яку небезпеку себе наражала та запевнила, що тепер нізащо не залишить машину, не замкнувши її.