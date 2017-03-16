Хperia Touch – унікальний проектор, який перетворює будь-яку поверхню на сенсорний інтерфейс

Керувати різними пристроями та процесами одним лише дотиком пальця неабияк припало до душі користувачам. Sony втілили це в реальність. Японські спеціалісти створили проектор, який перетворює будь-яку поверхню на чутливий до людських дотиків інтерфейс.

Xperia Touch – більше, ніж просто проектор. Ця компактна "розумна" коробка під управлінням Android містить камеру, два динаміки, мікрофон, акумулятор, барометр, гіроскоп, компас, модулі GPS, Bluetooth та NFC, і ще цілий набір датчиків і систем.

За функціональністю ґаджет практично нічим не поступається планшету. Користувач може "блукати" інтернетом, переглядати фото і відео, обмінюватися повідомленнями та здійснювати відеодзвінки, а також на свій вибір встановлювати різноманітні додатки.

Та головна відмінність пристрою – сенсорний інтерфейс. На вертикальну або горизонтальну поверхню виводиться зображення діагоналлю 23 дюйми – взаємодіяти з ним можна, як зі звичайним сенсорним дисплеєм за рахунок вбудованого інфрачервоного передавача й камери, яка захоплює рухи зі швидкістю 60 кадрів на секунду.

Завдяки такій новації інтерактивний ґаджет зручно використовувати там, де звичні сенсорні пристрої будуть недоречними, наприклад, на кухні, гортаючи рецепти замащеними руками і не боячись при цьому забруднити екран.

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