Храм УПЦ МП невідомі хотіли підпалити у Києві

Уранці 16 січня у Києві невідомі намагалися підпалити храм на честь ікони Божої Матері “Пом’якшення злих сердець” та святителя Петра Могили, що належить Українській православній церкві московського патріархату.

Як повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП, близько четвертої години ранку невідомі кинули у південну стіну дерев’яного храму чотири запалені скляні пляшки з горючою сумішшю.

Храм у підсумку серйозно не постраждав, а про спроби підпалу свідчать лише обгорілі сліди від потрапляння "коктейлю Молотова".

Наголошується, що на інформацію про інцидент оперативно зреагувала поліція Шевченківського району столиці.

Служителі храму припускають, що намагання підпалити храм є спробою забрати дороговартісну землю, на якій він розташовується.

За їхніми словами, уже упродовж півроку парафія скоріш потерпає від агресивних дій невідомих інвесторів, які мають на меті побудувати на місці храму високоповерхівку.

Читайте також: "Коктейлями Молотова" закидали церкву УПЦ МП на Дніпропетровщині

Нагадаємо, це вже не перша спроба пошкодити храм – у січні 2016-го його також закидали "коктейлями Молотова".