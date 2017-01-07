Християни східного обряду святкують сьогодні Різдво

На святкові богослужіння до храмів йдуть мільйони українців.

А потім збираються у родинному колі. З приходом Різдва завершився і піст, який тривав з 28 листопада. А святкування почалось напередодні на Святвечір.

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Відучора у двері можуть постукати гості з колядками та щедрівками – відмовляти не можна. Це невіднятний атрибут святкування Різдва в Україні. Українців вже привітали перші особи держави.

Президент наголосив що найперше варто згадати і помолитись за військових, які захищають Батьківщину на Донбасі. А прем'єр у своєму привітанні подякував українцям за працю та надію. І запевнив що 2017 рік буде роком подальшого розвитку.