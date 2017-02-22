Хто для Росії є серйозним ворогом: думка політика

У Путіна виникла необхідність знайти ворога для російського суспільства.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Леонід Гозман в інтерв'ю виданню Online.

"Україна – не достатній ворог. У цьому сенсі два гідних ворога – Китай і США. Сваритися з Китаєм – самогубство. Залишаються Штати. Крім того, Росія не може нічого запропонувати Дональду Трампу. Він з його ізоляціоністською ідеологією цілком міг би сказати: "Володя, ти на пострадянському просторі роби, що хочеш!" – пояснив опозиціонер.

На думку Гозмана, новому президенту США Дональду Трампу "наплювати на долю України", але він не стане віддавати Україну "за так". Він додав, що глава Америки міг би попросити у Путіна ввести наземні війська у Сирії, аби не гинули американські військові.

Читайте також: Путін не хоче і не може повернути Крим, – російський політик

"Що може Росія запропонувати Дональду Трампу? Боротьбу проти Китаю. Кремль на це не піде. Другий варіант: дружити проти Ірану. Трамп назвав Іран "терористичною державою №1". Але Кремлю важко посваритися з Іраном, тому що Іран і "Хезболла" – союзники РФ у Сирії. Що ж ще хоче Трамп? Боротися з радикальним ісламом, проти зовсім відморожених хлопців, яких він обіцяв знищити. Я особисто підтримую цю мету. Але авіаударів по Сирії недостатньо. Потрібна наземна операція", – зазначив політик.