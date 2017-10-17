Хто гівнюк? – Парасюк "розпустив ноги" на Гелетея
11:49, сьогодні 4242 Читать новость на русском
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Під час протестів під Верховною Радою між нардепом Володимиром Парасюком та начальником Управління державної охорони України Валерієм Гелетеєм сталася бійка.
Відео інциденту опублікував директор інформаційного ресурсу "Трипільський край" Євген Цяпенко на своїй сторінці у Facebook.
"Депутати налаштовані сьогодні по-бойовому. По дорозі на погоджувальну раду нардеп Парасюк побачив Гелетея. І тут почалося. Подробиці на відео", – йдеться у відео.
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Під час словесної суперечки Володимир Парасюк зі словами "Хто гамнюк, б*ядь?" вдарив Валерія Гелетея ногою. Момент сутички дивіться з 01:20.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
Джерело: 24 Канал
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