Хто хоче орендувати Одеський припортовий завод

Група DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського хоче орендувати Одеський припортовий завод (ОПЗ).

Про це йдеться в заяві DCH, повідомляє "Дзеркало тижня".

"З огляду на те, що, за інформацією ПАТ "Одеський припортовий завод", керівництво підприємства спільно з Фондом держмайна України (ФДМУ) веде пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного майнового комплексу на тривалий період, група DCH підтверджує свою зацікавленість в даному активі", – відзначили у компанії.

Повідомляється, що експерти компанії вже готують офіційне звернення до ФДМ.

Нагадаємо, 30 грудня Одеський припортовий завод ухвалив рішення про тимчасову зупинку. Також керівник ОПЗ Валерій Горбатко звільнився зі своєї посади.